Sint-Franciscusscholen zetten jaar feestend in Frank Eeckhout

13 januari 2019

09u39 0 Zottegem De Sint-Franciscusbasisscholen, de grootste scholengemeenschap uit de regio Zottegem en Sint-Lievens-Houtem hebben het nieuwe jaar feestend ingezet.

Niet minder dan 205 aanwezigen tekenden present in salons De Zilverreiger in Oosterzele om de feestelijke avond bij te wonen. Tijdens haar welkomstwoord bedankte zuster Beatrijs alle medewerkers en personeelsleden voor hun dagelijkse inzet. Ze had het over de grote ‘verbondenheid’ tussen de vele medewerkers: geen modewoord maar een realiteit. “Het katholiek basisonderwijs blijft het vertrouwen genieten van heel veel ouders en dat wil elke school waarmaken met goed onderwijs.”

Zuster Beatrijs kwam ook terug op de op til staande herstructurering van het katholiek secundair onderwijs in Zottegem, waarbij zij betreurt dat er banden met de basisscholen werden doorgeknipt. Ze nam ontslag in het bestuur van het secundair onderwijs, maar blijft het engagement van voorzitter van de Sint-Franciscusbasisscholen opnemen.

Coördinerend directeur Christ Meuleman benadrukte in zijn gelegenheidswoord de samenhorigheid in de scholengemeenschap en de professionele structuur die de voorbije jaren werd opgezet. “Ook in de toekomst ligt de schoonheid van de scholengemeenschap in de diversiteit: kleine en grotere basisscholen, in elk dorp onderwijs blijven aanbieden: zorgzaam met elkaar omgaan is altijd een speerpunt geweest", aldus Meuleman. Hij dankte in naam van het personeel de leden van het schoolbestuur voor hun inzet, in het bijzonder zuster Beatrijs.