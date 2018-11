Sint-Barbaracollege richt woonwagen in om in voor te lezen Frank Eeckhout

14 november 2018

De voorleesweek in het Sint-Barbaracollege in Zottegem wordt dit jaar gehouden in een woonwagen.

Die werd met de steun van het oudercomité van de H.-Hartafdeling en een resem vrijwilligers ingericht als knusse ruimte. De woonwagen kan ook gebruik worden als ruimte om de dag of week in af te sluiten of om even te snoezelen op een rustige plek. Misschien kan er later ook gelezen en geschreven worden tijdens recreatiemomenten. De voorleesweek vindt plaats van 16 tot 23 november.