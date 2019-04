Sint-Barbaracollege nodigt nieuwkomertjes uit om paaseieren te rapen Frank Eeckhout

12u47 0 Zottegem Het Sint-Barbaracollege in Zottegem nodigt vrijdag en zaterdag nieuwe peuters en kleuters uit om paaseieren te rapen in beide afdelingen van de school. “De ouders krijgen ondertussen een rondleiding", zegt directeur Marc De Groote.

Op vrijdag 5 april organiseert de kleuterafdeling van het Sint-Barbaracollege afdeling Trapstraat 26 voor alle peuters, nieuwkomertjes en eerste kleuterklassers een paaseierenfeest. Vanaf 10 uur verwelkomt het jonge volkje de paashaas. Ondertussen is er voor de ouders gelegenheid om de infrastructuur te verkennen en de kleuterleidsters te ontmoeten. Op zaterdagmorgen 6 april worden zij in de kleuterafdeling Heilig Hartplein 3 verwacht voor een paaseierenzoektocht. De zoektocht begint omstreeks 10.30 uur op de speelterreinen van de school. Bij goed weer mogen de kleuters zelf hun eieren rapen. Bij slecht weer bezorgt de paashaas ieder deelnemend kind een pakketje. “Voor de ouders van de kleuters die reeds bij ons schoollopen en de ouders van de nieuwkomers is het een ideale gelegenheid om met elkaar en de leerkrachten kennis te maken bij een bakje koffie. We hopen op deze manier onze scholen voor te stellen en de schoolse banden nauwer aan te halen. Tevens kan u geïnformeerd worden over het klasleven en ons goed werkende oudercomités", zegt de directeur.