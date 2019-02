Sint-Barbaracollege leert jong en oud spelenderwijs programmeren Frank Eeckhout

13 februari 2019

09u08 0 Zottegem De ‘Bee-Bot’, DOC Talking Robot’, Mind Designer Robot’ of De RoboMaker’, voor leerlingen en leerkrachten van het Sint-Barbaracollege in Zottegem kent het speelgoed van tegenwoordig binnenkort geen geheimen meer.

Het speelgoed van tegenwoordig wordt steeds leuker, interactiever en gaat met de tijd mee. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat kinderen het ook leuk blijven vinden om ermee te spelen. Een van deze mooie upcoming trends is kinderen spelenderwijs leren programmeren met leuke programmeerspellen voor kinderen zoals BEE-bot, DOC Talking Robot, Mind Designer Robot en Robomaker. “Het is niet alleen leerzaam maar ook goed voor hun ontwikkeling. Daarom worden programmeerspellen en robots voor kinderen ook steeds populairder in onze klas. Kinderen leren op een andere manier denken om hun doelen in het spel te behalen. Maar ook de leerkrachten zijn enthousiast om ermee aan de slag te gaan. Het leercentrum van de school is plots een uitverkoren plek", zegt directeur Marc De Groote.