Sint-Barbaracollege klinkt op nieuwe jaar op eerste schooldag na kerstvakantie Frank Eeckhout

07 januari 2019

18u30 0 Zottegem In beide afdelingen van het Sint-Barbaracollege in Zottegem heeft de directie getrakteerd op het nieuwe jaar.

Zowel in de Heilig Hartafdeling als in afdeling Trapstraat werd maandag geklonken op het nieuwe jaar. “Het is op onze vestigingen van het Sint-Barbaracollege een waardevolle traditie om op de eerste schooldag van het nieuwe jaar met jong en oud een toast uit te brengen op een bruisend nieuw begin. Het werd opnieuw een ongedwongen samenzijn met klinkende glazen, tijd voor een terugblik en kijk in de toekomst, wederzijdse wensen en ouderwetse gezelligheid", zegt directeur Marc De Groote poëtisch.