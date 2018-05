Sfeervolle eerstecommuniereceptie afdeling Trapstraat 25 mei 2018

Op zondag 6 mei ging pastoor-deken Hans Vandenholen voor in een sfeervolle eerstecommunieviering. Thema was "Jezus is de goede Herder'". Na de viering waren onze eersteklassertjes samen met hun familie te gast op de zonovergoten speelplaats van de school.





Het organiserend oudercomité van de afdeling Trapstraat en de leerkrachten zorgden ook dit jaar voor een gesmaakte receptie waarbij een natje en een droogje iedereen in de gepaste stemming bracht. De communicanten kregen een aandenken van de school.





(FEL)