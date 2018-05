Senioren oefenen vaardigheden op de fiets 18 mei 2018

Heel wat Zottegemse senioren hebben gisteren hun fietsexamen nog eens afgelegd. Het examen bestond uit drie onderdelen: een controle van de fiets en fietsuitrusting door de politie, een behendigheidsparcours op de parking van de Bevegemse Vijvers en een examen op de weg waarbij zeven vaardigheden getest werden. Traditioneel is het examen bedoeld voor leerlingen van het zesde leerjaar. Maar voor het eerst was er ook een editie voor senioren.





"Het is goed om nog eens wat tips te krijgen zodat we kunnen blijven deelnemen aan het verkeer", reageerden de senioren na afloop. (FEL)