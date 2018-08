Senioren kunnen stemmen in het rusthuis Frank Eeckhout

29 augustus 2018

13u27 0

Om minder mobiele kiezers aan te moedigen zelf hun stem uit te brengen op 14 oktober gaat het stadsbestuur stembureau's inrichten in vier woonzorgcentra.

De bewoners van WZC Egmont, WZC De Bron, Residentie Bruggenpark en WZC De Vlamme kunnen op 14 oktober samen met de kiezers uit de omliggende straten in hun woonzorgcentrum stemmen. "Hiermee willen we tegemoetkomen aan de vraag van rusthuisbewoners om zelf te kunnen stemmen. Vaak is een verplaatsing naar een stembureau voor hen niet evident, nu zorgen we ervoor dat het stembureau naar hen komt", laten schepen voor Sociale Zaken Kurt De Loor (sp.a) en schepen voor Burgerzaken Joost Franceus (sp.a) weten.

In totaal zullen ongeveer 2.400 Zottegemse kiezers moeten stemmen in een rusthuis.