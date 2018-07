Senioren De Bron houden het hoofd (en de voeten) koel 28 juli 2018

02u30 0 Zottegem De tropische temperaturen hebben vzw De Bron in Zottegem geïnspireerd tot een 'all-in' voor hun klanten.

Vzw De Bron biedt zorg aan in assistentiewoningen en serviceflats. Om deze hittegolf zo aangenaam mogelijk te maken, werden alle gebruikers nu getrakteerd op een tropische vakantienamiddag. Daar hoorden verfrissende drankjes, heerlijke ijsjes én waterpret bij. Zo werden er zwembadjes opgesteld waar de voeten even verkoeling in konden vinden.





Costa del Bron

Het initiatief viel duidelijk in de smaak. "Alle gebruikers van het dagverzorgings- en woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en zorghotel De Bron genoten met volle teugen van hun vakantie aan de Costa del Bron", aldus Lindsey Meersman en Jana De Sutter van het animatieteam. (FEL)