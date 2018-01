Schouwbrand 02u58 0

Brandweerposten Zottegem en Brakel snelden gisterennamiddag naar een woning in Gaverland in Erwetegem. De bewoner had in paniek de hulpdiensten gebeld met de melding dat zijn woning in brand stond. Bij aankomst bleek het echter om een beginnende schouwbrand te gaan. "De enkelwandige schoorsteenpijp stond roodgloeiend. Enkele vallende roetdeeltjes zorgden voor gensters in de schouw waardoor de bewoner in paniek sloeg. Blussen bleek echter niet nodig. We hebben de kachel leeggemaakt en het probleem was verholpen", klinkt het bij de brandweer. (FEL)