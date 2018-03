Scholen houden warmste uurloop 28 maart 2018

Alle Zottegemse middelbare scholen nemen op vrijdag 30 maart van 13.45 tot 15.15 uur deel aan de Warmste uurloop van Zottegem in en rond de Bevegemse Vijvers. De leerlingen betalen elk 2 euro en steunen hiermee de vzw Bijeva. Ze mogen de omloop van 2 kilometer lopen of stappen. Langs het parcours worden ze aangemoedigd door orkestjes van de verschillende scholen. Deze Warmste uurloop is een organisatie van Sportakern Zottegem, het stadsbestuur, de stedelijke sportdienst en Geraardsbergen atletiekclub kern Zottegem. (FEL)