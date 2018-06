Scholen focussen op duurzame landbouwproductie 19 juni 2018

De stad Zottegem wil haar scholen en leerkrachten stimuleren om les te geven over de vele troeven van duurzame landbouwproductie. Eén van de doelstellingen binnen dit project is het realiseren van een (digitaal) werkboek voor het Lager Onderwijs rond landbouw en platteland in de Vlaamse Ardennen. "Plattelandsklassen vzw biedt leerkrachten een pakket aan educatieve initiatieven, materialen en werkvormen aan om op een ervaringsgerichte manier te werken rond landbouweducatie. Dit aanbod wordt uitgewerkt op maat van kleuter-, lager en secundair onderwijs. Wij leggen de klemtoon op een duurzame landbouwproductie. We leggen uit wat Vlaamse boeren en tuinders doen om ons een kwaliteitsvol en duurzaam voedselproduct te leveren. Daarnaast willen wij kinderen en jongeren ook wijzen op hoe wij als consument kunnen werken aan een duurzame toekomst. We hopen zo de leerkrachten te overtuigen om met hun klas de boer op te gaan en rond landbouw en platteland te werken in de klas", zegt schepen van Landbouw Lieselotte De Roover (CD&V). (FEL)