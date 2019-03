Schepen werkt aan globaal mobiliteitsplan voor centrum van Zottegem: “Gedaan met putjes vullen, nu pakken we slechte wegen écht aan” Frank Eeckhout

17 maart 2019

10u54 0 Zottegem Schepen van Verkeer Matthias Diependaele (N-VA) stelt een globaal plan op om de mobiliteit te verbeteren. “Putjes vullen van stoeprand naar stoeprand, daar doen we niet meer aan mee. Wij pakken eerst de doorstroming van het verkeer aan en daarna ook de wegen”, laat hij weten.

Sp.a-gemeenteraadslid Yana Giovanis zal maandagavond op de gemeenteraad de slechte toestand van de Noordstraat in Zottegem aankaarten bij schepen Matthias Diependaele. “Verschillende buurtbewoners klagen over verkeersonveilige situaties in en rond de Noordstraat", beweert ze. “Vaak rijden wagens, bussen en vrachtwagens veel te snel. Daarnaast rijden er elke dag wagens in de foute rijrichting, wat erg gevaarlijk is. Ook de staat van het wegdek zorgt voor problemen. De huizen trillen door de oneffen rijweg en opspattende steentjes hebben al enkele woningen en geparkeerde wagens beschadigd. Het is duidelijk dat enkel wat oplapwerk van putten in het wegdek niet zal volstaan. Om de leefbaarheid in de straat te verbeteren stellen wij voor om een zone 30 in te voeren of een snelheidsremmer te plaatsen", zegt Giovanis.

Terechte vraag

Matthias Diependaele antwoordde met een sneer aan het adres van de voormalige meerderheidspartij. “Er werd de laatste tientallen jaren te weinig geïnvesteerd in onze weginfrastructuur. Putjes vullen, is geen oplossing. Ik ben blij dat de socialisten dat inzien, nu ze geen deel meer uitmaken van het stadsbestuur. Het gaat ook om een terecht vraag, want de Noordstraat ligt er heel slecht bij. Dat is ook echter ook het geval voor de Welzijnsstraat, de Molenkouter en heel wat andere andere staten. Sommige wegen zijn ook op een slechte manier heraangelegd. In de Noordstraat werd er enkel een laag asfalt gegoten over de kasseien. Door het vele verkeer dat erover moet, komen die kasseien los te liggen, breekt de asfalt en daardoor ontstaan er putten", reageert Diependaele.

Structurele aanpak

Het stadsbestuur heeft dan ook de intentie om straat na straat aan te pakken. “We gaan dat niet doen door putjes te vullen, zoals het onder de socialisten gebeurde. Wij hanteren een structurele aanpak door te beginnen bij de mobiliteitsstromen. In het verleden werd te veel van stoeprand tot stoeprand asfalt of beton gelegd. Maar als je de verkeersdoorstroming verbetert, kan je ook de weginfrastructuur daaraan aanpassen. De komende weken gaan we in overleg met de Zottegemnaren. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze aanpak de mensen uit de Noordstraat en iedereen die af en toe door Zottegem moet passeren gelukkig gaan maken", besluit Diependaele.