Schepen Lieselotte De Roover bevalt van flinke zoon 20 augustus 2018

De Zottegemse schepen Lieselotte De Roover (CD&V) is vrijdag bevallen van een flinke zoon. Het jongetje luistert naar de naam Maurice. Maurice De Groote kwam vrijdag om 13.08 uur ter wereld. Hij weegt 4 kilo en 60 gram en meet 52 centimeter. Maurice is de kleine broer van Marie-Lou die begin deze maand haar derde verjaardag vierde. "De bevalling is goed verlopen. Zowel ikzelf als papa Lars stellen het goed", laat Lieselotte weten.





(FEL)