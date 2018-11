Schaaktornooi in Bevegemse Vijvers FEL

09 november 2018

19u15 1 Zottegem Schaakclub Caballos Zottegem organiseert op zaterdag 10 november van 10 tot 17 uur haar jaarlijks schaaktornooi.

Op het tornooi worden 150 tot 180 jeugdspelers verwacht. Het inschrijvingsgeld bedraagt 9 euro per speler, te betalen bij aanmelding. Caballos voorziet een prijzenpot van 1.300 euro. Er is een geld- of naturaprijs voor elke deelnemer. Het tornooi vindt plaats in feestzaal Bevegemse Vijvers.