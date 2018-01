Sandy Casieris (E. Elene Grotenberge A) even terug op vertrouwd terrein 02u32 0 Zottegem Voor EEG-trainer Sandy Casieris was de korte trip naar Etikhove vijf seizoenen lang bijna dagelijkse kost. Hij sloot zijn spelerscarrière bij KVV Vlaamse Ardennen af. Zondag zal het weerzien met onder meer Robert Van Butsele, zijn vrouw Rachel en Ludo Stockman hartelijk zijn. Als zijn ploeg dan ook nog eens drie punten rijker wordt, zal z'n Duveltje na de match nog beter smaken dan anders.

"Op Ardennen gaan winnen is niet evident", beseft Sandy Casieris. "Ardennen is een goed geheel. Met Nicolas De Bruyne beschikt onze tegenstander bovendien over een spits die het verschil kan maken. Ook de staat van het terrein zal niet in ons voordeel spelen want een zwaar veld zijn wij absoluut niet meer gewoon. Het is een klein veld. Dat is een voordeel want we kunnen onze gestalte en kracht uitspelen. Voor de match van zondag is Gaëton Vanpoucke onzeker. Onze centrale verdediger liep een letsel aan de voetzool op. Emiel De Pauw, Simon Berghmans, Andreas De Roeck en Ritchy Detemmerman sloegen omwille van examens de training van donderdagavond over, maar komen in aanmerking voor een selectie." (FHN)