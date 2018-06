Russische voetbaltempel in Sotto's krijgt vorm 16 juni 2018

02u30 0 Zottegem De Russische voetbaltempel in evenementenhal Sotto's krijgt stilaan vorm. "Het scherm en de verlichting zijn afgesteld en de grasmat ligt er. Nu de fans nog", nodigt Pieter Lambert iedereen uit.

Dance D-Vision en Photonics toveren Sotto's tijdens het WK-voetbal om tot een Russische voetbaltempel. "Gadgets, lichtshow, Russische danseressen en opzwepende muziek moeten elke voetbalfan voor de wedstrijd al in de juiste stemming brengen. In de evenementhal staat een scherm van 40 vierkante meter. Er zijn ook viploges met aparte ledschermen. Die bieden plaats aan 300 gasten. Lokale bedrijven of sponsors kunnen zo'n loge afhuren om er met hun klanten of personeel de wedstrijden te volgen, wij zorgen voor alles", vertelt Pieter Lambert.





Feest na de wedstrijden

"Beneden in de hal is er plaats voor 1.500 voetbalfans. Die krijgen de indruk dat ze op een voetbalveld staan om naar de wedstrijden te kijken, want we hebben maar liefst 500 vierkante meter kunstgras gelegd", aldus Pieter. Na de wedstrijden wordt het feest in Sotto's verdergezet. "Liefst na een overwinning, want we hebben heel wat dj's geboekt voor de groepswedstrijden. Maandag is dat met Daddy Cool. En volgende week zaterdag zakken Regi en Patje Krimson af naar Sotto's om samen met de fans een feestje te bouwen. "Zowel de toegang voor de wedstrijden als voor de afterparty is gratis", geeft Pieter nog mee. (FEL)