Ruim 400 koninglopers trekken carnaval op gang 02u42 0 Ronny De Coster De Jokers kozen voor een kleurrijk kostuum. Zottegem Ruim 400 koninglopers hebben gisterenavond carnaval in Zottegem op gang getrokken. Sint-Goriks-Oudenhove is traditioneel de eerste Zottegemse gemeente waar de carnavalisten de zotskap opzetten en hun praalwagens van stal halen.

"Het is reeds de 64ste keer dat we ons Driekoningenfeest organiseren. Na verloop van tijd is dat feest uitgegroeid tot een carnavalsstoet. Met ruim 400 koninglopers mogen we opnieuw spreken van een groot succes", glundert Pascal Van Wijmeersch van Feestcomité Sint-Goriks-Oudenhove. Enkele carnavalsgroepen zorgen weer voor pareltjes.





Wie het feest in Sint-Goriks heeft gemist, kan vanavond nog terecht in Zottegem. Volgende week komen ook nog Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove aan de beurt. Na de stoet ging in de plaatselijke kroegen het feest nog door tot in de vroege uurtjes. (FEL)





Ronny De Coster De Sotten trokken als Arabieren door de straten.

Ronny De Coster De Snoopy's met hun lichtgevende knotsen.