Rotary serveert KopAf in spiegeltent 18 mei 2018

Rotary Club Zottegem serveert tijdens het Pinksterweekend KopAf in de spiegeltent op de Markt. "Het bier verwijst naar de onthoofding van graaf van Egmont en is speciaal gemaakt voor het Egmontjaar", zegt Luc De Clercq.





De spiegeltent van Rotary Club Zottegem lijkt een vaste waarde te worden op de Markt tijdens de Sinksenkermis. Er is dan ook voor elk wat wils. "We starten zaterdag om 20 uur met Boma on the Rocks. Zondag om 11 uur komen we tot rust met een aperitiefconcert. 's Avonds gaan alle remmen los met dj Daddy Cool en dj Koen. Zij draaien plaatjes uit de jaren '70 en '80. Maandag gaan we volledig Vlaams met optredens van Gilles, Kate Lane, onze plaatselijke ster Danny De Roover en Eveline Cannoot", vertelt Luc De Clercq.





De mannen van Rotary hebben dit jaar ook voor iets extra gezorgd. "Voor het eerst serveren we ons eigen bier. KopAf is een amberkleurig ale-type bier van 7 procent alcohol met een zachte bittere toets en een licht zoetige nasmaak. Het is dorstlessend en aangenaam om drinken voor een breed publiek. De naam van het bier is een knipoog naar de Zottegemse graaf van Egmont, die dit jaar gevierd wordt", besluit De Clercq.





De volledige opbrengst van het pinksterweekend gaat integraal naar de goede doelen van Rotary Club Zottegem. (FEL)