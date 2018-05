Rospot voor strijd tegen kanker 03 mei 2018

De Zottegemse turners van Eikels worden Bomen hebben in hun turnzaal een rospot gezet om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. "Rostjes, muntjes of briefjes, alles mag zolang het maar euro's zijn. Doneren kan nog tot 24 mei telkens wanneer de turnzaal open is", klinkt het. Meer info over de actie verneem je via de Facebookpagina van Eikels worden Bomen. (FEL)