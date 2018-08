Rookontwikkeling bij houtverwerker VC Wood 11 augustus 2018

Een team van de brandweerpost Zottegem moest donderdagvoormiddag ter hulp snellen naar het houtverwerkende bedrijf VC Wood (Van Cauwenberge) aan de Industrielaan in Zottegem.





In een afzuiginstallatie was een rookontwikkeling ontstaan. Personeel van het bedrijf moest uit voorzorg naar buiten, maar het incident bleef beperkt. Er was geen brandschade. (DCRB/FEL)