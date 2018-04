Rondleiding op domein Hemelrijk 18 april 2018

In samenwerking met erfgoedcel Viersprong en het gemeentebestuur organiseert Heemkunde Houtem zondag op Erfgoeddag een rondleiding op het domein Hemelrijk in Vlierzele. "Over de vroegste geschiedenis van het domein Hemelrijk is weinig gekend. Het is gelegen in een bos, waarbinnen zich een grote omwalling bevindt. Binnen die omwalling zou volgens de overlevering tijdens de middeleeuwen een buitenverblijf hebben gestaan van één van de Graven van Vlaanderen. Daardoor spreekt ze zo sterk tot de verbeelding, waardoor reeds vele Vlierzelenaren er op schattenjacht zijn geweest", vertelt Dieter Waterloos. De gratis rondleidingen starten om 10 en 14 uur. Na de rondleidingen is er mogelijkheid tot het bezichtigingen van een fototentoonstelling in de nabijgelegen voetbalkantine. (FEL)