Romeinen in Lego in PAM 31 januari 2018

Het Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke krijgt er binnenkort een attractie bij, want de Familia Brickia gaat enkele van de meest opmerkelijke stukjes uit de Romeinse wereld nabouwen met Lego-stenen. "We tonen belangrijke Romeinse bouwwerken en plaatsen hun goden opnieuw op hun voetstuk. Het Romeinse leger marcheert over wegen, trekt zijn typische kampen op en bouwt zelfs een stenen verdedigingsmuur. Gebouwen en vindplaatsen uit onze streken worden natuurlijk ook niet vergeten. Hiervoor baseerden de tentoonstellingsmakers zich op archeologische opgravingen en nog bestaande monumenten. Een gedetailleerd schaalmodel van een Romeinse villa onthult tal van huis- tuin- en keukengebruiken. Op het grafveld vind je de verschillende Romeinse begrafenisrituelen terug. Je kan ook een bad nemen in het badhuis. We duiken zelfs de kelder in. Het blijft niet bij kijken alleen, je kan ook zelf met de Legostenen aan de slag", klinkt het. Deze tentoonstelling maakt deel uit van de vaste opstelling en kan je met een toegangsticket vrij bezoeken. Ook een geleid bezoek met of zonder bijhorende workshop behoort tot de mogelijkheden. (FEL)