Roman over het leven van graaf van Egmont

02u32 0 Zottegem Naar aanleiding van het Egmontjaar in 2018, waarin men de 450ste verjaardag van de terechtstelling van Lamoraal graaf van Egmont viert, rijpte bij Gunther Opdecam het idee om zijn tweede roman te wijden aan de graaf van Egmont.

"Ik heb me in de zomer van 2016 enkele maanden verdiept in stapels literatuur over de geschiedenis van Lamoraal graaf van Egmont en zijn relatie tot Zottegem. Dit resulteerde in een nieuwe uiterst spannende, hedendaagse thriller met een grote historische achtergrond. Bovendien speelt het verhaal zich, net zoals mijn debuutroman Duivelsvoetstap, af op bestaande locaties in en rond Zottegem.





Als hoofdpersonage hebben we opnieuw privédetective Johan Van Kaster trouw op post en ook deze keer is de Egmontstad Zottegem het epicentrum van moord en intrige. Zal de privédetective het geheim van de graaf en de ware reden van zijn terechtstelling tijdig ontdekken en de moordenaar ontmaskeren?", laat Opdecam de lezers nog even in het ongewisse.





Op 17 februari tussen 10 en 12 uur wordt Het Egmontmysterie in première verkocht in de Standaard Boekhandel in Zottegem. Dit gaat uiteraard gepaard met een kleine boekvoorstelling en een signeersessie. Daarna is het boek eveneens te koop in alle krantenwinkels en boekhandels uit de regio.





