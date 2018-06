Rock Zottegem TV haalt fratsen uit op jubileumeditie 'FOUTE' REPORTERS MAKEN NU OOK FESTIVALTERREIN ONVEILIG FRANK EECKHOUT

23 juni 2018

02u28 0 Zottegem Voor onze 25e editie pakt Rock Zottegem uit met een nieuw concept: Rock Zottegem TV. "Foute festivalgangers Toon en Lennert gaan samen met cameraman Tuur op pad om onschuldige festivalgangers te interviewen", zegt organisator Kurt De Loor.

Op vrijdag 29 juni schreeuwt Jebroer de 25e editie van Rock Zottegem op gang. Dat verjaardagsfeestje laat de organisatie niet onopgemerkt voorbij gaan. "We sturen twee 'foute festivalgangers' Toon en Lennert op pad met cameraman Tuur. Ze gingen op hun eigen manier vooraf al het festivalterrein inspecteren, maakten het Zottegemse stadscentrum onveilig en peilden in het rusthuis naar de kennis van de songteksten van Lil' Kleine en Jebroer. Ook tijdens het festival zelf gaan ze op pad om artiesten en festivalgangers te interviewen. Die zijn bij deze gewaarschuwd", lacht Kurt De Loor.





De filmpjes van Rock Zottegem TV zullen de komende dagen en weken te bekijken zijn op de sociale media van het festival. "De tijd dat festivals enkel gingen over muziek is voorbij. De festivalgangers willen een avontuur beleven, een totaalbelevenis, Rock Zottegem TV kadert daar perfect in. We kijken er naar uit hoe deze drie prettig gestoorde gasten onze sociale media gaan kapen", besluit De Loor.





Foute festivalgangers Toon (21) en Lennert (24) en cameraman Tuur (17) zien de uitdaging helemaal zitten. "Toen we onlangs met onze camera door het centrum liepen, keken de voorbijgangers vreemd op. Aanvankelijk reageerden ze afstandelijk, maar eens ze onze bedoelingen kenden, kwamen de tongen los. Dat leverde mooie beelden op", zeggen de drie. Ook tijdens Rock Zottegem willen beide prettig gestoorde festivalgangers los gaan. "We willen de zot houden met de festivalgangers, maar wel op een leuke manier. We kennen grenzen noch taboes. Alles moet kunnen maar wel zonder mensen te schofferen. Ook op de camping mogen ze ons verwachten. Misschien duiken we 's nachts wel enkele tenten binnen", grappen Toon en Lennert.





Radio Brouwer

De twee zijn niet aan hun proefstuk toe want als Oudenaardisten probeerden ze onlangs nog Radio Brouwer nieuw leven in te blazen. "Dat project is helaas niet geslaagd ondanks al onze fratsen. Op Rock Zottegem hopen we meer succes te hebben." Voor cameraman Tuur wordt Rock Zottegem drie dagen van hier naar daar crossen. "Die twee stuiven echt overal naartoe. Het ene moment staan ze nog te babbelen met een koppel oudere mensen, enkele tellen later staan ze al bij enkele jongeren. Ik trek alvast een stevig paar schoenen aan", zegt Tuur.





Rock Zottegem vindt plaats op vrijdag 29, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Wie Lost Frequencies, The Offspring, Kaiser Chiefs, Lil' Kleine, Coely, De Kreuners of Clouseau aan het werk wil zien kan nog steeds terecht op www.rockzottegem.be voor tickets.