Rock Zottegem strikt The Offspring OOK MIA-WINNAAR LOST FREQUENCIES EN KAISER CHIEFS OP AFFICHE FRANK EECKHOUT

05 februari 2018

02u33 0 Zottegem The Offspring, Kaiser Chiefs en MIA-winnaar Lost Frequencies zijn de eerste kleppers op de affiche van Rock Zottegem. Daarnaast wist organisator Kurt De Loor ook al de Nederlandse toppers Lil' Kleine en Jebroer en Millionaire te strikken. "De bezoekers van Rock Zottegem mogen zich opmaken voor een zomers feestje", zegt organisator Kurt De Loor.

Met de bekendmaking van de eerste namen kan het aftellen naar Rock Zottegem beginnen. Dat vindt dit jaar uitzonderlijk plaats eind juni.





Die eerste namen liegen er niet om. Op vrijdag 29 juni komt Lost Frequencies, de 24-jarige Belgische top-dj en producer richting Crazy Main in Zottegem. "De jonge Brusselaar groeide de laatste jaren uit tot een wereldwijd fenomeen. Zijn hit 'Are You with Me' en het recente 'Crazy' veroverden in sneltempo de hele aardbol. Ondertussen richtte Felix De Laet ook een eigen label op en staat zijn Spotify-teller op meer dan één miljard streams. Geen Belg deed het hem voor. Op de MIA's sleepte Lost Frequencies de MIA weg voor beste dance act en dat voor de neus van Belgian finest Soulwax, Dimitri Vegas & Like Mike en Charlotte De Witte", glundert Kurt De Loor.





Nederhop

Ook de Engelse indierock band uit Leeds, Kaiser Chiefs, maakt eind juni de oversteek naar de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem. "Deze vijfkoppige band scoorde monsterhits met onder meer 'Ruby', 'I Predict a Riot', 'Oh My God' en 'Everyday I Love You Less and Less' en heeft een staalharde livereputatie", zegt De Loor. Voor de eerste festivaldag heeft de organisator ook twee Nederlandse toppers kunnen strikken: Lil' Kleine en Jebroer. "Geen muziekgenre zo hip als de Nederhop vandaag. We mogen ons opmaken voor een zomers feestje."





Op zaterdag 30 juni zakt de legendarische punkrockband The Offspring af naar de Zottegemse Crazy Main. De Amerikaanse punkrockers scoorden monsterhits met 'Pretty Fly', 'Why Don't You Get a Job', 'Self Esteem' en 'The Kids Aren't Allright'. Complexloze punk en meebrulbare teksten. Het uitgelezen moment om dat punk-T-shirt uit de kast te halen. The Offspring deelt het podium met de Belgische indierockgroep van zanger Tim Vanhamel, Millionaire.





Volgend weekend ticketverkoop

Organisator Kurt De Loor is dan ook heel erg tevreden met de eerste lading namen die hij kon strikken voor Rock Zottegem 2018. "Ik denk dat we een perfecte mix hebben tussen groepen die al jaren op ons verlanglijstje stonden zoals The Offspring en groepen die vandaag echt 'hotter than hot' zijn zoals Lost Frequencies en de rappers Lil' Kleine en Jebroer. Het wordt voor ieder wat muzikaal wils. En binnenkort komen er nog mooie namen bij op de affiche", belooft De Loor.





De ticketverkoop voor Rock Zottegem start volgend weekend.