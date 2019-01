Rock Zottegem maakt eerste namen bekend: Limp Bizkit, +Live+, Midnight Oil, Arsenal en Boef zakken af naar festivalweide Frank Eeckhout

31 januari 2019

05u30 0 Zottegem Met Limp Bizkit, +Live+, Midnight Oil, Arsenal en Boef laten de organisatoren van Rock Zottegem hun 25ste editie niet onopgemerkt passeren. “We hebben enkele exclusieve namen kunnen strikken en binnenkort komen daar nog extra namen bij", laat Kurt De Loor weten.

25 jaar Rock Zottegem, dat moet gevierd worden deze zomer. De organisatoren zetten dan ook alle zeilen bij om er een feesteditie van de maken. Het Zottegemse zomerfestival komt alvast met een eerste reeks namen en die liegen er niet om. “Op vrijdag 5 juli komt Limp Bizkit het Zottegemse festivalpubliek veroveren. De Amerikaanse nu-metal band van frontman Fred Durst zal deze festivalzomer maar één keer te zien zijn in ons land en koos daarvoor Rock Zottegem uit. Met talloze wereldhits als ‘Nookie’, ‘Break Stuff’, ‘My Generation’, ‘Rollin’’ en ‘My Way’ wordt dit ongetwijfeld een knaller voor deze feesteditie", glundert Kurt De Loor.

Limp Bizkit krijgt het mooie muzikale gezelschap van de Australische rockband Midnight Oil. “Ook zij zetten voet op Zottegemse festivalbodem voor hun enige concert in België. Naast het maken van fantastische, rauwe rockmuziek en hun wereldbekende hits als ‘Beds are Burning’ en ‘The Dead Heart’, staat de band bekend voor hun staalharde livereputatie. Een echte aanrader, want een tour door Europa is heel uitzonderlijk voor de mannen van Midnight Oil.”

Op zaterdag 6 juli zakt de wereldbekende muzikale hitmachine, +Live+, af naar de Zottegemse Crazy Main. “De rockband van frontman Ed Kowalczyk zakt exclusief af naar Zottegem en brengt een resem wereldhits mee, zoals ‘Overcome’, ‘The Dolphin’s Cry’, ‘Run to the Water’ en ‘They Stood Up For Love’. Het laatste optreden in België in originele bezetting was op Rock Werchter 2006, sindsdien toerde Ed Kowalczyk solo, maar op Rock Zottegem 2019 zorgen ze nu reeds voor een memorabel comeback-concert", gaat De Loor verder.

De muzikale helden van Arsenal zorgen opnieuw voor een zwoele festivalnacht in Zottegem. “Met hun mix van dance, rock, hiphop en exotische ritmes zorgen ze ongetwijfeld voor een muzikaal hogedrukgebied boven het Zottegemse", verwacht de organisator. Ook de Nederlandse rapper Boef komt op zaterdag 6 juli de Crazy Main afbreken. Habiba!

Organisator Kurt De Loor is alvast heel erg tevreden met de eerste lading namen die hij kon strikken. “25 jaar Rock Zottegem, dat moet gevierd worden. We hebben enkele exclusieve namen kunnen strikken en binnenkort komen daar nog extra namen bij. Zelf kijk ik op vrijdag reikhalzend uit naar het optreden van Midnight Oil, die zijn niet alleen muzikaal top, maar durven ook hun politieke mening kwijt bijvoorbeeld om het op te nemen voor het klimaat of voor de oorspronkelijke inwoners van Australië, de aboriginals. Het is fijn als muziek en politiek engagement hand in hand kunnen gaan. “

Tickets zijn vanaf vandaag te koop op www.rock-zottegem.be. Vroege festivalvogels krijgen korting. Zij betalen 45 euro voor een dagticket en 85 euro voor een combiticket.