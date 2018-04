Robbie De Clercq op provincielijst voor sp.a 14 april 2018

De Zottegemse ondervoorzitter Robbie De Clercq wordt door de lokale afdeling van sp.a naar voor geschoven als kandidaat op de lijst voor de provincieraadsverkiezingen in oktober. Hij krijgt daar de zevende plaats. Robbie De Clercq werkt voor de stad en is er vakbondsafgevaardigde voor ACOD. Hij is ook al jaren lid van de Zottegemse carnavalsvereniging De Confetti's. (FEL)