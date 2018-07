Robbe, alias dj Rover, in finale MNM Start To DJ Frank Eeckhout

26 juli 2018

Robbe Vercauteren (19) uit Zottegem is één van zeven finalisten van MNM Start To DJ 2018.

Volgende week barst de muzikale strijd los. Tussen maandag 30 juli en zaterdag 4 augustus strijden zeven geselecteerde finalisten voor de felbegeerde titel van MNM Start To DJ 2018 op het strand van Westende naast surfclub De Kwinte. De kandidaten worden beoordeeld door juryleden als Bob Sinclar, Henri PFR en Regi. Op zaterdagnamiddag 4 augustus nemen de twee sterkste dj's het tegen elkaar op in een bijzonder spannende finale en kennen we dé grote winnaar van MNM Start To DJ 2018.

Eén van de finalisten is Robbe Vercauteren. De tiener student aan de UGent en heeft net zijn tweede jaar economische wetenschappen achter de rug. Oorspronkelijk was hij grote fan van stevigere dance muziek, maar begon breder te draaien toen hij Freaquency, winnaar van MNM Start To DJ 2012, zag dj'en.