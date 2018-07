Rik Vandeputte op plaats 5 voor de provincieraad 24 juli 2018

02u26 0 Zottegem Gemeenteraadslid voor N-VA Zottegem Rik Vandeputte werd door de lokale afdeling voorgedragen om de provincielijst van het arrondissement Aalst-Oudenaarde te versterken. Hij kreeg de vijfdde plaats toebedeeld.

"Het is de visie van N-VA om het provinciaal niveau verder af te slanken en op termijn zelfs volledig af te schaffen. Maar zolang de provincies blijven bestaan, moeten ze goed bestuurd worden. Ook is vertegenwoordiging van Zottegem op provinciaal niveau van belang. Denk bijvoorbeeld aan het PTI in onze stad. Vele duizenden leerlingen genieten daar hoogstaand technisch onderwijs. De bescherming van ons erfgoed is nog zo'n bekommernis", zegt Vandeputte.





Vandeputte wil zich als wielerliefhebber vooral toeleggen op de versnelde uitrol van de fietssnelwegen in de provincie. Ook de gemeentelijke initiatieven voor fietspaden moeten verder ondersteund worden vanuit het Fietsfonds.





Het provinciaal onderwijs verdient aandacht en ook de bescherming van het Zottegems onroerend verleden is voor hem heel belangrijk. (FEL)





