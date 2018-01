Rijverbod voor beschonken man die nadenkt achter stuur 02u41 0

De 27-jarige R. V. uit Zottegem is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 800 euro en een maand rijverbod nadat hij met 2,23 promille alcohol in het bloed - goed voor zo'n 10 glazen alcohol - achter het stuur werd betrapt.





"Na op café enkele pinten te hebben gedronken, is hij inderdaad nog in de wagen gestapt", vertelde zijn advocaat. "Hij ging door een moeilijke periode. De agenten troffen de man ook aan in zijn wagen op het einde van een doodlopende straat, waar hij zat na te denken." De man zelf liet weten dat hij een stomme fout heeft gemaakt. (TVR)