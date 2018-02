Reus Miele nodigt naamgenoten uit op doopfeest 16 februari 2018

02u49 0 Zottegem Reus Miele nodigt alle Zottegemse naamgenoten uit op zijn doopfeest op zaterdag 10 maart. De reus wordt die dag niet alleen gedoopt, maar ook ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

"We hebben een heel tof programma in elkaar gebokst. Zoals de traditie het wil, brengen we een reuzengedicht en een reuzenlied. Bovendien krijgt onze nieuwe reus Miele ook een meter en peter toegewezen", zegt schepen voor Feestelijkheden en Citymarketing Kurt De Loor (sp.a). De schepen doet ook een oproep naar naamgenoten van Miele. "Alle Zottegemnaren met de naam Miel(e), Emiel, Emilienne, Emmy, Emily en andere afleidingen ven Miele nodigen we graag uit op het doopfeest. Dat feest start om 10.45 uur in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in de Trapstraat", voegt De Loor daar nog aan toe.





Om praktische redenen vraagt de stad op voorhand in te schrijven via toerisme@zottegem.be of op het telefoonnummer 09/364.64.64. (FEL)