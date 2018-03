Reus Miele boven de doopvont gehouden 12 maart 2018

02u27 0

In de kunstacademie in Zottegem werd zaterdag in aanwezigheid van cultuurminister Sven Gatz, Reus Miele boven de doopvont gehouden. Niet letterlijk uiteraard, want daarvoor is de reus te groot en te zwaar. Naar het doopfeest zakten ook de Zottegemse volkszanger Miele en heel wat naamverwanten van de reus af. Zij werden getrakteerd op doopsuiker. Bart Van Uytvang, gepassioneerd reuzenliefhebber, creëerde de nieuwste reuzentelg.





Zoals het bij elke geboorte de gewoonte is, kreeg ook reus Miele een peter en meter. Die keuze viel op Jean Blaute en cultuurschepen Sandra De Roeck.





(FEL)