Repaircafé in Levi's Eetcafé 20 februari 2018

In Levi's Eetcafé in de Trapstraat in Zottegem wordt op zaterdag 24 februari van 13.30 tot 17 uur opnieuw een repaircafé georganiseerd.





"Met ons versterkt team, er zijn een paar jonge herstellers/vrijwilligers bijgekomen, proberen we opnieuw om zoveel mogelijk huishoudelijke en andere apparaten van de afvalhoop te redden. Je kan bij ons ook terecht voor vastgelopen computers, oude hifi-toestellen, kapotte printers en fietsen en heel wat andere zaken. Terwijl de klanten wachten, zorgen wij voor een ontspannen en luchtige sfeer, al dan niet met een drankje", zegt Piet Bogaert.





Vrijwilligers/herstellers - ook mensen die kledij kunnen herstellen - mogen zich nog altijd melden bij piet.bogaert@telenet.be, of een kijkje komen nemen op de repairdag. (FEL)