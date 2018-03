Radio M fm nu ook beroemd 30 maart 2018

02u57 0

Radio M fm uit Zottegem is maandag te zien in Iedereen Beroemd op Eén. "De programmamakers zijn steeds op zoek naar nieuws waarbij de gewone mens centraal staat. Deze week kozen ze onze radiostudio uit om een nieuwsitem over te maken. Ze filmden dj Daddy Cool terwijl hij het nieuws aankondigt. Daarnaast komen ook enkele muzikale en culinaire toppers aan bod tijdens de uitzending. Benieuwd? Stem dan af op Eén op maandag 2 april na het journaal van 19 uur", laat radiomaker Guy De Clercq weten. Radio M fm is elke dag te horen via 2 frequenties (Zottegem 107.6 en Brakel 105.6) en in de ochtend ook nationaal in beeld via Eclips TV (kanaal 40 telenet, kanaal 109 proximus). (FEL)