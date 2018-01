Radio M fm binnenkort elke ochtend live op tv 24 januari 2018

02u33 0 Zottegem Radio M fm uit Zottegem krijgt vanaf 1 februari twee uur zendtijd op op Eclips TV. "Daardoor zijn we elke ochtend te horen over heel Vlaanderen", zegt radiomaker en drijvende kracht achter radio M fm Guy De Clercq trots.

Eind 2017 werden de nieuwe radiovergunningen toegekend waardoor het radiolandschap drastisch werd hertekend. Radio M fm kreeg twee extra frequenties en een vergunning voor de komende negen jaar toegewezen. Radio Delta, actief in de regio Geraardsbergen, viel uit de boot. Beide verenigingen slaan de handen in elkaar en hebben grootse plannen in de regio.





"Radio M fm is al vele jaren een vaste waarde in het radiolandschap en gaat met de nieuwe vergunning op zak, op zoek naar een versteviging en uitbreiding van de programmatie om nog meer de nadruk op de lokale en regionale binding te kunnen leggen. De programma's worden voortaan zowel verzorgd vanuit de studio van radio Delta in Ophasselt, als vanuit de studio van M fm in Zottegem. Deze samensmelting maakt van ons de grootste regionale radiozender in Zuid-Oost-Vlaanderen", maakt Guy De Clercq zich sterk.





Maar dat is nog niet alles want vanaf 1 februari is radio M fm 's morgens ook te horen in heel Vlaanderen. "De programmamakers van Eclips TV, waarvan de roots in Geraardsbergen liggen, polsten hiervoor naar onze interesse. We hebben geen seconde getwijfeld en meteen toegehapt waardoor we binnenkort tussen 8 en 10 live te zien zijn via Eclips TV op Kanaal 40 bij Telenet en Kanaal 109 bij Proximus", besluit De Clercq. (FEL)