Quiz Landelijke Gilde Godveerdegem Frank Eeckhout

15 februari 2019

09u09 0 Zottegem Landelijke Gilde Godveerdegem organiseert op zaterdag 23 februari haar jaarlijkse quizavond in het Ontmoetingscentrum in de Tweekerkenstraat in Godveerdegem.

De Landelijke Gilde wil opnieuw een gezellige quizavond aanbieden met heel wat variatie in de vragen. Het wordt kijken en luisteren, redeneren en gokken, glunderen en zuchten. De ploegen bestaan uit maximum vier personen. Leden betalen 5 euro om deel te nemen. Niet-leden betalen 6 euro. Inschrijven kan via jefvandevelde@telenet.be, landelijkegilde.godveerdegem@gmail.com of op het nummer 09/360.72.17.