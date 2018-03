Putjes vullen? Nee, 50 per uur op Provinciebaan STAD VERLAAGT MAXIMUMSNELHEID OMDAT MINISTER TALMT FRANK EECKHOUT

30 maart 2018

02u57 0 Zottegem In afwachting van de heraanleg verlaagt het stadsbestuur zelf de maximumsnelheid op de Provinciebaan in Velzeke van 70 naar 50 per uur. "Minister Ben Weyts (N-VA) beloofde putten te vullen. Niet voldoende voor ons", zegt Kurt De Loor (sp.a).

De heraanleg van de Provinciebaan gebeurt in twee fasen. Het eerste deel van de werken zou beginnen in 2019. "De tweede fase volgt pas in 2021 of 2022", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Zottegems OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a). "Langs de N46 zijn heel wat handelszaken gevestigd en ook in het Ontmoetingscentrum Velzeke vinden vaak activiteiten plaats die heel wat volk op de been brengen. De weg is in barslechte staat en er komt vaak zwaar vrachtverkeer voorbij, waardoor sommige woningen al schade hebben opgelopen. De overlast voor de buurtbewoners is dan ook enorm. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid staan onder druk."





Petitie

Volgens Kurt De Loor (sp.a) ligt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) echter niet wakker van die problemen. "Uit een antwoord van de minster op mijn vraag in het Vlaams Parlement blijkt dat hij de bezorgdheden van de buurtbewoners niet serieus neemt. Niettegenstaande de Provinciebaan vandaag in barslechte staat verkeert, reageert de minister zeer lauw op het voorstel om tijdelijk een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur in te voeren. Dit was nochtans een eis van de buurt, gesteund door een petitie, die nagenoeg door alle bewoners daar werd ondertekend. In afwachting van de geplande heraanleg beloofde de minister wel om hier en daar putten te vullen. Maar dat is gewoon dweilen met de kraan open. Als stadsbestuur beslisten we alvast om onze verantwoordelijkheid op te nemen en een snelheidsbeperking van 50 per uur in te voeren tot na de uitvoering van de geplande werken. Deze principiële beslissing dient echter nog het fiat te krijgen van het Agentschap Wegen en Verkeer", zegt De Loor.





Ongepast

Matthias Diependaele, partijgenoot van minister Ben Weyts, reageert verbolgen op de uitspraken van De Loor. "Tot voor enkele jaren was er van enige doorbraak in dit dossier geen sprake. Ik heb dit op de agenda geplaatst met als resultaat op korte termijn engagementen vanuit Vlaanderen", stipt Diependaele aan. "Woorden als 'koud laten' zijn dus op zijn minst ongepast. De bewering dat de minister lauw reageert op het verlagen van de snelheid is ronduit belachelijk. Uit mijn contacten met het kabinet van minister Weyts blijkt dat de verlaging er wel degelijk zal komen. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede en reduceert vormen van overlast. Daar ben ik al langer vragende partij voor", besluit Diependaele.