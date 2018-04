PTI zamelt oude gsm's in 17 april 2018

PTI Zottegem neemt deze week deel aan een proefproject rond oude gsm's inzamelen, georganiseerd door de start-up Recy-Call van 2 UGent studenten. "Recycleren wint steeds meer aan terrein, ook in de eindtermen van het onderwijs. Het PTI moedigt dan ook z'n leerlingen aan deze theorie in praktijk om te zetten. Afgedankte mobiele telefoons liggen massaal stof te vergaren in onze lades, terwijl ze perfect gerecycleerd kunnen worden. Eens ingezameld op school worden de gsm's opgehaald door het Recupel-netwerk waarna ze geshredderd worden tot kleine stukjes en verwerkt tot nieuwe zuivere grondstoffen", laat de directie weten. Het PTI werd gekozen voor dit pilootproject wegens z'n voorbeeldfunctie in Vlaanderen omtrent milieuwerking op school. Het resultaat van de inzamelactie van de leerlingen kan bezichtigd worden tijdens de opendeurdag op zondag 22 april. (FEL)