PTI op studiereis naar Normandië 08 mei 2018

Het Provinciaal Technisch Instituut in Zottegem werkte een vakoverschrijdende week uit die de leerlingen naar Normandië bracht om de Franse en Engelse taal op punt te zetten.





Op maandag bezochten zij Rouen. Dinsdag stond volledig in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Op woensdag mocht men de smaakpapillen op de proef stellen met een bezoek aan 'Le Village Fromager' en Calvados 'Père Magloire'.





Na een stevig ontbijt bezochten ze op donderdag een oesterkwekerij en de legendarische Mont Saint-Michel. Op vrijdag werd haltgehouden aan de klokkengieterij in het Normandische plaatsje Villedieu-les-Poêles.





