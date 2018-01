PTI lokt vogels voor telweek 30 januari 2018

02u50 0

De leerlingen van het tweede jaar industriële wetenschappen van het PTI in Zottegem hebben deelgenomen aan de vogeltelweek van Natuurpunt. Gedurende een half uur werden de verschillende soorten in de tuin van het PTI geteld en in kaart gebracht. Door de schuilplaatsen in de groene omgeving van de school, de plaatsing van een voederhuisje en het ophangen van vetbollen, werden vogels gelokt en gespot. Het voederhuisje werd ontworpen en gebouwd door de leerlingen van de afdeling houtbewerking.





(FEL)