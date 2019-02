Psychiatrisch verslag en reconstructie moeten duidelijkheid brengen over motief en omstandigheden van moord op echtgenoot in Zottegem Raadkamer verlengt voorlopige hechtenis van Chris T. (57) voor de moord op haar man Ronny De Coster

22 februari 2019

15u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zottegem Zottegem Chris T. (57), die op zondagavond 20 januari in Zottegem haar man Dirk Zegers (61) om het leven heeft gebracht in hun woning annex b&b in Zottegem, blijft nog minstens een maand in voorlopige hechtenis op beschuldiging van moord. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde beslist. In afwachting van het psychiatrisch onderzoek tekent haar advocaat geen beroep aan. “Er zijn nog veel onduidelijkheden”, zegt de raadsman.

“Mijn cliënte werkt zeer goed mee met het onderzoek. Ze heeft veel spijt over wat er is gebeurd, maar er zijn nog veel vragen over wat er zich die zondagavond en ook in de tijd ervoor heeft afgespeeld in het huis in Sint-Maria-Oudenhove”, zegt Raan Colman, de Gentse advocaat die de verdachte verdedigt.

“Ik geloof niet dat er hier sprake is van voorbedachtheid, maar mijn cliënte moet nog worden onderzocht door een psychiater. We weten dat er sprake was van een zekere psychische terreur ten opzichte van mijn cliënte. Maar het zou voorbarig zijn om al verklaringen af te leggen vòòr de specialist zijn conclusies heeft geformuleerd. Er moet ook nog een reconstructie plaatsvinden. Ik verwacht dat daar nog veel onduidelijkheden zullen opgehelderd worden”, zegt Colman.

Intussen volgt de advocaat de beschikking van de raadkamer, die de voorlopige hechtenis van de vrouw met een maand verlengt.

Chris T. verblijft in de vrouwenafdeling van de gevangenis Nieuwewandeling in Gent en had volgens haar advocaat nog geen contact met haar 22-jarige dochter, die sinds de feiten alleen achter blijft in het ouderlijke huis met b&b in Sint-Maria-Oudenhove.