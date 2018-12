Provinciebaan wordt volgend jaar eindelijk heraangelegd Frank Eeckhout

15 december 2018

19u48 0 Zottegem De versleten Provinciebaan (N46) in Velzeke-Ruddershove wordt volgend jaar grondig aangepakt. Over een strook van 2,6 kilometer (tussen de spoorlijn en dranken Pede) komt er een nieuw wegdek, enkelrichtingsfietspaden, groenbermen en voetpaden. De belabberde staat van het wegdek van de Provinciebaan en de overdreven snelheid zijn al jaren een doorn in het oog van buurtbewoners.

Bewoners en handelaars van de Provinciebaan in Elene en Velzeke hebben volgend jaar al uitzicht op een veilige en comfortabele weg voor de deur. De belabberde staat van het wegdek van de Provinciebaan en de overdreven snelheid zijn al jaren een doorn in het oog van buurtbewoners. Ook over de parkeercapaciteit voor de deur van de aanwezige middenstand en veilige oversteekpunten voor zwakke weggebruikers is nagedacht bij het uittekenen van de plannen.

“In een eerste fase wordt wordt het wegvak tussen de spoorlijn en de Lippenseweg aangepakt omdat de riolering er daar het slechtst aan toe is", laat Agentschap Wegen en Verkeer weten. In het ontwerp staat veiligheid centraal. In april 2017 liet een 15-jarige jongen er nog het leven toen hij ter hoogte van het slachthuis de baan overstak. “Het kruispunt van de Provinciebaan met de Slachthuisstraat en de Zwartestraat wordt opgewaardeerd. Het kruispunt met de Velzekestraat verdwijnt. Op die manier wordt één kruispunt op de N46 geëlimineerd en komt er ruimte vrij om een middengeleider aan te leggen die het veilig oversteken in twee tellen moet mogelijk maken ter hoogte van de bushaltes", klinkt het.

In een tweede fase wordt de strook tussen het kruispunt met de Lippenseweg tot aan drankenhandel Pede aangepakt. Daarvoor moet nog een rioleringsstudie gemaakt worden. De aanvang van die werken wordt niet verwacht voor 2022. Dit wordt dus zo goed als zeker een vijfjarenproject om 2,6 kilometer baan te vernieuwen.

Omdat er maar weinig schot kwam in de plannen voor de heraanleg van de N46 voerde het stadsbestuur van Zottegem al een snelheidsbeperking van 50 per uur in op het heraan te leggen gedeelte van de weg. Die snelheidsverlaging kwam er na een petitie van de bewoners. Trillingen van voorbij denderend vrachtverkeer zorgden immers al voor scheuren in sommige woningen. “Door de snelheid, in afwachting van de nieuwe baan, tijdelijk terug te schroeven, hopen we dat de situatie voor ons wat leefbaarder wordt", liet William Smesman toen optekenen.

Vlaanderen trekt een bedrag van drie miljoen euro uit voor de werken.