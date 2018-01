Professor Dr. Bart Kerremans over 1 jaar Trump 23 januari 2018

Op uitnodiging van Davidsfonds Zottegem komt Professor Dr. Bart Kerremans van KU Leuven op donderdag 25 janauri vertellen over 1 jaar Trump. "Donald Trump is een controversiële president en eigenlijk is dat een understatement van formaat. Maar los van de vraag hoe men tegenover deze figuur en zijn beleid staat, gaat het om een interessant presidentschap. Trump test immers de grenzen van het Amerikaanse systeem voortdurend af. Dat zien we bij de verkiezingen, de wetgeving en de manier waarop hij zijn eigen partij probeert te veranderen. Of Trump het uiteindelijk zal halen, blijft momenteel een open vraag. Maar wat het antwoord daarop ook moge zijn, met Trump in de Amerikaanse porseleinen winkel valt veel over die winkel en het porselein te leren, met of zonder brokken", zegt de professor. Deze lezing start om 20 uur en vindt plaats in de Ridderzaal van het kasteel van Egmont in Zottegem. (FEL)