Proevertjeswandeling bij Pasar 22 juni 2018

Pasar Zottegem organiseert op vrijdag 29 juni een proevertjeswandeling met enkele streekproducten uit de Vlaamse Ardennen. De wandeling start om 18.30 uur aan de Boembekemolen in Brakel en is ongeveer 7 kilometer lang. Vooraf inschrijven kan nog tot vandaag via nathalie.devleeschouwer@gmail.com of op het nummer 0479/57.48.37. De deelnameprijs bedraagt 8 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen respectievelijk 4 en 5 euro. Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer BE60 8334 3506 5070 met vermelding 'proevertjeswandeling en aantal personen'. (FEL)