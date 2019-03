Productiehuis Pijkenzot zoekt acteurs voor Allemaal Flandrien, de musical Frank Eeckhout

15 maart 2019

13u02 0 Zottegem Productiehuis Pijkenzot houdt op 14 en 28 april audities voor de musical Allemaal Flandrien. “De musical is zowel voor wielerfanaten als voor sporthaters", zeggen Elke Moreels, Lien Wattez en Maarten Vansintjan

Vorig jaar kende Productiehuis Pijkenzot een ongezien succes met de musical Egmont. “Dat smaakte uiteraard naar meer. Als trotse Zottegemnaren willen wij in 2020 onze stad opnieuw laten kennismaken met een familiemusical rond een zeer herkenbaar thema. Net zoals vorig jaar doen we beroep op een professionele scenarist, regisseur en componist. Het is onze ambitie om opnieuw negen voorstellingen uit te verkopen, goed voor 2.700 toeschouwers", zegt Elke.

Allemaal Flandrien neemt je mee naar de wereld van afzien en uitblinken, de koers. Vlaamse wegen, Vlaamse kasseien, een Vlaams koersverhaal, voor wielerfanaten én voor sporthaters. De audities zijn gepland op 14 en 28 april en vinden plaats in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont. “Er zijn enkele hoofdrollen weggelegd voor 20-plussers én 50-plussers! Op deze audities is iedereen welkom, met of zonder ervaring. Er zal gevraagd worden om een eigen lied te zingen en al een lied in te studeren dat zal gebruikt worden in de musical zelf. Inschrijven kan nog tot 1 april", voegt Maarten daar nog aan toe.

Tickets en info via www.pijkenzot.be.