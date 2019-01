Prins Christian I regeert over Zottegem Frank Eeckhout

04 januari 2019

15u48 2 Zottegem Prins Christian I heeft donderdagavond de sleutel van de stad Zottegem gekregen. Tot maandag 14 januari regeert hij over de Egmontstad.

Het is een traditie geworden aan de vooravond van carnaval in Zottegem: de sleuteloverhandiging aan de regerende prins carnaval. Dit jaar is dat Christian I. Hij was ook de enige kandidaat tijdens de prinsenverkiezing. Er wacht de prins een druk programma. Vrijdagavond maakt hij zijn opwachting tijdens de Driekoningenloop in Sint-Goriks-Oudenhove. Zaterdag is hij te zien in de carnavalsstoet in Zottegem. Volgende week danst hij op het seniorenfeest en brengt hij samen met het feestcomité een bezoek aan de verschillende zorginstellingen in Zottegem en aan de beschermde werkplaats. Volgende week vrijdag en zaterdag sluit hij de carnavalstiendaagse af met de stoeten in Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove.