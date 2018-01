Prins Bart III begint aan dolle veertiendaagse CARNAVALISTEN GEVEN IN WZC EGMONT AFTRAP VOOR HUN FEEST FRANK EECKHOUT

02u51 0 Foto Ronny De Coster Prins Bart III krijgt de stadssleutel uit handen van burgemeester Jenne De Potter. Zottegem In Zottegem maakt Prins Bart III zich samen met de andere carnavalisten op voor een dolle veertiendaagse. Gisteren kreeg Prins Bart III in WZC Egmont de sleutel van de stad waardoor hij nu de symbolische baas is van Zottegem. Die locatie was trouwens niet zomaar gekozen, want ook carnaval komt niet onder de Egmontgekte uit. "De groep die op zaterdag 6 januari tijdens de stoet Lamoraal van Egmont het meeste in de verf zet, krijgt een geldprijs van 250 euro", zegt Lieven Buysse van het Feestcomité.

Met de Driekoningenloop in Sint-Goriks-Oudenhove halen de carnavalisten vanavond voor de eerste keer hun praalwagens van stal. De echte test vindt zaterdagavond plaats, want dan trekt de stoet door het centrum van Zottegem. "Dat gebeurt nu al voor de 61ste keer. Dit jaar bedraagt het prijzengeld 6.000 euro, maar het Egmontjaar laat ook Carnaval Centrum niet koud. Het stadsbestuur heeft dan ook beslist om bovenop de gewone geldprijzen, een extra 'Egmontprijs' toe te kennen voor de groep die Egmont het meest in de verf zet. De reclamewagens vertrekken om 18.15 uur in de Kastanjelaan, onmiddellijk gevolgd door de carnavalisten", vertelt Buysse.





Veel activiteiten

Het worden opnieuw drukke dagen voor de mensen van het Feestcomité, want naast de stoet zaterdag staan er nog tal van activiteiten op de agenda. "Zondag vieren de kinderen carnaval met de verkiezing van Jeugdprins en Jeugdprinses. Mooie geldprijzen worden toegekend aan groepen met versierde wagens. Alle kinderen die deel uitmaken van zo'n groep krijgen ook een geschenk. Maandag volgt in de Bevegemse Vijvers dan onze dansnamiddag voor de senioren. We willen immers alle leeftijdscategorieën bij het carnavalsgebeuren betrekken. Traditioneel brengen wij in onze carnavalperiode een bezoek aan enkele Zottegemse verplegingsinstellingen. De bejaarden en zieken in het Woonzorgcentrum Egmont en in het AZ Sint-Elisabeth krijgen dan het bezoek van een afvaardiging van het stadsbestuur en het Feestcomité. Op vrijdag brengen we nog een bezoek aan de werknemers van de Beschermde Werkplaats Zottegem. Alle werknemers krijgen een presentje uit handen van onze Zottegemse gekroonde hoofden. Op maandag 15 januari geeft Prins Bart III zijn sleutel terug aan de burgemeester en zit carnaval erop voor dit jaar", aldus Buysse.





Carnavalsfuif

Voor het zover is, rijden de carnavalswagens op vrijdag 12 januari nog uit in Erwetegem en de dag nadien in Sint-Maria-Oudenhove. Na de centrumstoet organiseert radio M fm een carnavalsfuif in een verwarmde tent op de Markt. Na de prijsuitreiking brengen Prins Bart en de ex-prinsen hun liedje. Daarna is het de beurt aan Fred Tet en de Swinging Tepelboys. DJ Blesserz draait de grootste carnavalshits. De tent opent zaterdag om 18 uur en de inkom is gratis.