Praatcafé over seksualiteit bij demente personen 15 maart 2018

In het Lokaal Dienstencentrum in de Arthur Gevaertlaan in Zottegem vindt op dinsdag 27 maart om 19 uur een praatcafé plaats met als thema seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Maar wat gebeurt er bij iemand die met dementie wordt geconfronteerd. Nelle Frederix van het Expertisecentrum dementie Paradox geeft uitleg. Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft de gemoedelijkheid van een gewoon café, muziek en een glas horen erbij. (FEL)