Praatcafé over dementie

In het Lokaal Dienstencentrum in de Arthur Gevaertlaan in Zottegem vindt op dinsdag 30 januari om 19 uur een praatcafé plaats met als thema Dementie? Waar heb je het over? Tijdens praatcafé geeft geriater Dr. Vanslembrouck een antwoord op vragen als: Wat is dementie? Welke symptomen zijn aanwezig? Diagnose? Is het erfelijk? Het praatcafé is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familie van mensen met dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij. (FEL)